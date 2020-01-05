0'dan 100'e 4 Ocak 2020

Otomotiv dünyasının nabzı Saffet Üçüncü ile NTV'de... En yeni araba modelleri ve fuarları 0'dan 100'e de!... 0'dan 100'e de bu hafta; Saffet Üçüncü, Porsche Supercup 2019'da gençler kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Ayhancan Güven ile sohbet ediyor. 0'dan 100'e, 4 Ocak Cumartesi 18.15'te NTV'de.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER