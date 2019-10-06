0'dan 100'e 5 Ekim 2019

Otomotiv dünyasının nabzı Saffet Üçüncü ile NTV'de... En yeni araba modelleri ve fuarları 0'dan 100'e de!... 0'dan 100'e de bu hafta; Saffet Üçüncü, Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'ndan izlenimlerini aktarıyor. 0'dan 100'e, 5 Ekim Cumartesi 18.15'te NTV'de.
NTV 06.10.2019 - 09:53| Son Güncelleme : 12.11.2019 - 16:30
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