0'dan 100'e 7 Aralık 2019

Otomotiv dünyasının nabzı Saffet Üçüncü ile NTV'de... En yeni araba modelleri ve fuarları 0'dan 100'e de!... 0'dan 100'e de bu hafta; Saffet Üçüncü Akhisar'da Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports motosikleti test ediyor. 0'dan 100'e, 7 Aralık Cumartesi 18.15'te NTV'de.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.