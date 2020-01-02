"2020 temkinli, zor bir yıl olacak" (Geri Sayım 2 Ocak 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar'dı. Ünüvar, 2020 yılı için piyasalarda iyimser beklentilerin olduğunu belirterek, "Bana göre 2020 temkinli, zor bir yıl olacak" diye konuştu.

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