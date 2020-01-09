2020 yılında yatırım sepetinde neler olmalı? (Geri Sayım 9 Ocak 2020)
ABD ve İran arasındaki gerilimin yükselmesiyle birlikte yukarı yönlü seyir izleyen altın son 24 saatte yüzde 5'e yakın değer kaybetti. Dün yüzde 1'in üzerinde düşüşle 5,90'a çekilen dolar bugün 5,92 civarında seyrediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 2,09 artışla 115.236,49 puandan başladı. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, piyasalardaki son durumu Geri Sayım'da değerlendirdi.
NTV 09.01.2020 - 10:31| Son Güncelleme : 09.01.2020 - 10:45
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