2020'nin sağlık trendleri neler olacak? (Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 1 Ocak 2020)
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı ‘Yaşasın Hayat’ta bu hafta sağlık gündemini yeni karşıladığımız yıl belirliyor ve yılın ekranlara gelen ilk bölümünde “2020’nin sağlık trendleri” konuşuluyor. Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu “Yeni yılın sağlık trendleri neler olacak? 2020’de daha sağlıklı olmak için ne yiyelim, ne yemeyelim, nelere dikkat edelim?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile ‘Yaşasın Hayat’ 1 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 11.15’te NTV’de.
NTV 01.01.2020 - 10:57| Son Güncelleme : 01.01.2020 - 11:46
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