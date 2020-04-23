23 Nisan için online etkinlikler (Gece Gündüz 22 Nisan 2020)

23 Nisan için online etkinlikler, BBC'de yayınlanacak Peter Sellers belgeseli ile ilgili detaylar, "The Batman" filmine 3 ay rötar, Friends dizisi hayranlarına müjde ve dünya yıldızlarından 23 Nisan mesajları Gece Gündüz'de.

NTV 23.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 23.04.2020 - 09:43

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