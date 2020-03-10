60 milyonluk İtalya tecrit altında (Dünyanın Haberi 10 Mart 2020)
Dünyanın gündemini oluşturan haberler arasında "Coronavirüs salgını" elbette en öne çıkan madde. İtalya başta olmak üzere, günlük hayatın akışında sınırlamalar ve bazı yasaklar ile gelen uygulamalar durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu programda salgın ağırlıklı son gelişmeleri aktaracağız. Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi, hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
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NTV 10.03.2020 - 17:23| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 17:34
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