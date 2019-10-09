''7. Koğuştaki Mucize'' ekibi Gece Gündüz’de... (8 Ekim 2019)
Cuma günü seyirciyle buluşmaya hazırlanan “7. Koğuştaki Mucize” filminin yıldızları Aras Bulut İynemli, Mehmet Ada Öztekin, İlker Aksum ve Deniz Baysal, NTV’ye geliyor. Dörtlü, Gülay Afşar’ın sunduğu Gece Gündüz’e konuk olup 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka düzeyine sahip bir babanın başından geçenleri konu alan filme ve çekim sürecine dair merak edilenleri izleyenlerle paylaşacak. Gülay Afşar’ın sunduğu Gece Gündüz, 8 Ekim Salı 17.35’te NTV’de.
NTV 09.10.2019 - 09:27| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 16:52
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