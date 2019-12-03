70. yılında NATO ne yapıyor? (Pasaport 18 Kasım 2019)
NATO yakın tarihte önemli rol oynayan bir örgüt. Soğuk savaştan bugüne varlığını sürdürüyor. 70 yıl önce kuruldu ve hala dünyanın en önemli askeri ittifakı. Peki, NATO hangi tartışmaların odağında? NATO yeni güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Trump ve Macron NATO’yu neden eleştiriyor? Türkiye NATO’ya nasıl yaklaşıyor? Mete Çubukçu ile Pasaport NATO’nun dünü, bugünü ve geleceğini ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 2 Aralık Pazartesi 21.00’de NTV’de.
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