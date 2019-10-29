90'lı yıllara damga vuran Grup Laçin Gece Gündüz'de... (28 Ekim 2019)
“Bekar Gezelim” isimli şarkısıyla 90’lı yıllara damgasını vuran Grup Laçin, aynı şarkının yeni versiyonuyla yıllar sonra yeniden müzikseverlerin karşısına çıktı. Grup üyeleri Hakan Alkar, Ali Abacı, Şerif Baldemir, Teoman Dalcı, Kıvanç Hakkı Haseki, Timur Ümüt, Alaskar Abbasov, Levent Yazıcı ve Serkan Çağrı, müzik serüvenleri ile ilgili merak edilenleri 28 Ekim Pazartesi akşamı 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.
NTV 29.10.2019 - 10:01| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 16:38
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