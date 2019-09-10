AB’den çıkmak isteyen İngiltere siyasi krizin eşiğinde... Pasaport 9 Eylül 2019

Bir dönemin üzerinde güneş batmayan imparatorluğu şimdi siyasi kriz içinde... AB’den çıkmak isteyen İngiltere siyasi manevralarla çalkalanıyor. İngiltere’de kaos yaşanırken AB’den ayrılma kararı alan İngilizler ne yapacağını bilmiyor. AB ise geri adım atmıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport; Brexit mücadelesini, bu durumun Avrupa ve Türkiye’yi nasıl etkileyeceğini masaya yatırıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 9 Eylül Pazartesi 22.00’de NTV’de.

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