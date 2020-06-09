ABD'nin iki yüzü! (Pasaport 8 Haziran 2020)

Amerika ayakta... Bir yanda ırkçılığa tepki, diğer yanda ise giderek büyüyen bir öfke var. Amerikan’da sadece siyahlar değil, farklı kesimler de sokakta. Peki bu öfke sadece bir siyahın öldürülmesinden mi kaynaklanıyor? Yoksa bu öfkenin daha derinlere giden, tarihsel ve sınıfsal nedenleri mi var? Mete Çubukçu ile Pasaport; Amerika’da ırkçılığın tarihini, bugüne uzanan sürecini, beyazların tavrını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın etkisini ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 8 Haziran Pazartesi 21.00’de NTV’de.

NTV 09.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 09:39

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