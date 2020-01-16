''Ağaçlar Ayakta Ölür'' ekibi NTV'de (Gece Gündüz 15 Ocak 2020)
Nedim Saban'ın rejisiyle hayata geçirilen İspanyol klasiği "Ağaçlar Ayakta Ölür" tiaytro sahnesinde seyircisiyle buluşuyor. Bir büyükannenin ailesini ayakta tutmak için gösterdiği çabanın dokunaklı hikayesini anlatan oyunun başrolünü paylaşan Nevra Serezli, Nuri Gökaşan ve Arif Güney; 15 Ocak Perşembe 17.30'da Gece Gündüz'de Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlayacak.
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