Ahmet Hamdi Tanpınar ve eserleri... (Hayat Bir Sanat 14 Mart 2020)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı “Hayat Bir Sanat” için bir araya geliyor. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyor. “Hayat Bir Sanat”ın yeni bölümünde Mehmet Barlas ile Selim İleri, usta bir romancı, deneme yazarı, şair, edebiyat tarihçisi ve akademisyen olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerini konuşuyor. Türk edebiyatının önemli yazar ve şarilerinden olan Tanpınar’ın edebi kişiliği ve hayat hikayesi bu yeni bölümün sohbet konusu oluyor. “Hayat Bir Sanat” 14 Mart Cumartesi 12.20’de NTV’de.
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NTV 12.03.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 14.03.2020 - 12:47
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