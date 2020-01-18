Ahmet Rasim ve edebi kişiliği (Hayat Bir Sanat 18 Ocak 2020)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı “Hayat Bir Sanat” için bir araya geliyorlar. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar."Hayat Bir Sanat"ın yeni bölümünde; Ahmet Rasim sohbetin ana kahramanı oluyor. Türk edebiyat tarihine hatıra, makale, sohbet yazılarıyla katkıda bulunan Ahmet Rasim, sadece edebi kişiliğiyle değil müzik sevdasıyla ürettiği eserleriyle de tanınan özel bir isim. Mehmet Barlas ve Selim İleri’nin, Ahmet Rasim’in hayatı ve eserleri üzerine derin sohbeti, yine Ahmet Rasim besteleriyle renkleniyor. "Hayat Bir Sanat" 18 Ocak Cumartesi 12.20’de NTV’de.
NTV 18.01.2020 - 10:13| Son Güncelleme : 18.01.2020 - 12:44
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.