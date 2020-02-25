Ahmet Ümit Gece Gündüz'de (Gece Gündüz 24 Şubat 2020)

Sadece ülkemizde değil birçok ülkede ilgiyle okunan polisiye romanların yazarı Ahmet Ümit Gece Gündüz'e konuk oluyor. Yazar, sadece sesli kitap olarak sunulacak yeni kitabı “Benim Güzel Hayaletlerim” ile ilgili tüm detayları 24 Şubat Pazartesi 17.35'te Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.

NTV 25.02.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 09:55

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