Ahmet Ümit yeni romanı Aşkımız Eski Bir Roman”ı Gece Gündüz'de anlattı ... (29 Ekim 2019)
Ahmet Ümit’in yeni romanı “Aşkımız Eski Bir Roman” okuyucularla buluştu. Usta yazar, Başkomser Nevzat’ın karmaşık cinayetlerini çözerken insan ruhunun derinliklerinde gezinmeye devam ettiği romanıyla ilgili merak edilenleri 29 Ekim Salı akşamı 17.35'te Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.
NTV 30.10.2019 - 11:58| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 16:37
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