Ahtapot Gönüllüleri... (İyi Hikayeler 31 Ocak 2020)
Umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan “İyi Hikayeler”, Nef Vakfı ile birlikte NTV’de. “İyilikler daha da büyüsün, yayılsın ve hepimize dokunsun” mottosuyla başlayacak bu iyilik hareketi, farkındalığın artması ve iyiliklerin çoğalmasını hedefliyor. İyi Hikayeler, Berfu Güven’in sunumu ve Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur’un yorumlarıyla NTV’de.
NTV 07.02.2020 - 20:00| Son Güncelleme : 08.02.2020 - 10:23
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