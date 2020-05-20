Akaryakıta çifte zam (Geri Sayım 20 Mayıs 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu'ydu. Turşucu, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, akaryakıta getirilen çifte zammı, Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentisini, döviz ve altındaki son durumu konuşuyor.

NTV 20.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 11:26

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