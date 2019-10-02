"Alice" müzikalinin yıldız oyuncu kadrosu Gece Gündüz'de... (1 Ekim 2019)
Alice Harikalar Diyarı'nda masalından uyarlanan, büyük prodüksiyonlu Alice Müzikali bu sezona da hızlı bir giriş yaptı. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde bu yıl da sahnelenecek müzikalin oyuncu kadrosundan Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar ve İbrahim Selim, 1 Ekim Salı 17.30'da Gece Gündüz'de Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlıyor.
NTV 02.10.2019 - 09:26| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 16:56
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