Almanya'da silahlı saldırı (Dünyanın Haberi 20 Şubat 2020)
Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de ağır yaralandı. Annesini öldürüp intihar eden saldırganın "yabancı düşmanı ve ırkçı" saiklerle hareket ettiği, olayın "terörist saldırı" olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Almanya İçişleri Bakanlığı, silahlı saldırganın 43 yaşındaki Alman vatandaşı Tobias Rathjen olduğunu açıkladı. Katliamla ilgili son bilgiler ve gelişmeler Dünyanın Haberi'nde. Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
NTV 20.02.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 20.02.2020 - 17:11
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