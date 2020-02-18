"Altın fiyatlarında bir düzeltme yaşanır" (Geri Sayım 18 Şubat 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Fon Yöneticisi Murat İman'dı. Altın fiyatlarını değerlendiren İman, "Altın fiyatları düşmese bile bir düzeltme yaşanır. Yatay bir hareketlilik içinde olabilir" diye konuştu.
NTV 18.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 11:12
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