"Altın fiyatlarında düzeltme yaşanıyor" (Geri Sayım 12 Mart 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen'di. Altın fiyatlarının borsalardaki düşüşe eşlik etmesini değerlendiren Gökşen, "Altın, yukarı yönlü çok hızlı bir hareket yaşamıştı. Bunu biraz düzeltme olarak algılamak lazım" dedi.

NTV 12.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 10:28

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