"Altın fiyatlarında yükseliş sürebilir" (Geri Sayım 13 Ocak 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz'di. 2020'de jeopolitik risklerin arttığını vurgulayan Gerz, "Bundan dolayı ons altın fiyatında yükseliş sürebilir" diye konuştu.
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