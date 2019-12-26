"Altın yükselişe geçebilir'' ... (Geri Sayım 26 Aralık 2019)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu HSBC Türkiye Portföy yönetimi stratejisti İbrahim Aksoy'du. ABD-Çin arasında ticaret anlaşmasının imzalanacak olmasına rağmen, merkez bankalarının faizde gevşemeyi durdurduğunu söyleyen Aksoy, "Bu nedenle altın fiyatlarının yükselişe geçme ihtimali var" diye konuştu.

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