"Altın yükselişe geçebilir'' ... (Geri Sayım 26 Aralık 2019)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu HSBC Türkiye Portföy yönetimi stratejisti İbrahim Aksoy'du. ABD-Çin arasında ticaret anlaşmasının imzalanacak olmasına rağmen, merkez bankalarının faizde gevşemeyi durdurduğunu söyleyen Aksoy, "Bu nedenle altın fiyatlarının yükselişe geçme ihtimali var" diye konuştu.
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