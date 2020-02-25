"Altında satış zamanı geldi" (Geri Sayım 25 Şubat 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu'ydu. Altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendiren Turşucu "Altında satış zamanının geldiğini düşünüyorum" dedi.
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NTV 25.02.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 25.02.2020 - 11:04
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