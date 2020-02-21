"Altında uzun vadede yön yukarı" (Geri Sayım 21 Şubat 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu'ydu. Aslanoğlu'na göre, altın fiyatlarında kısa vadede bir düşüş görülse bile, uzun vadede yön yukarı olacak.
NTV 21.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 21.02.2020 - 10:34
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