"Altında yükseliş devam eder" (Geri Sayım 13 Şubat 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin'di. Altın fiyatlarını değerlendiren Sezgin, "Coronavirüsün etkisi sürdükçe altında yükselişin devam edeceğini düşünüyorum" dedi.
NTV 13.02.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 12:47
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