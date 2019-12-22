Ankara'dan Kanarya Adaları'na... (Avrupa'dan Anadolu'ya 22 Aralık 2019)
Ömer Vatanartıranın sunduğu programın yeni bölümünde; Ankara ve Kanarya Adaları var. Başkentteki yolculuğuna Ankaralı seymenlerle başlayan Ömer Vatanartıran, ardından Ankaradaki AB Bilgi Merkezinin etkinliklerini öğreniyor. Ankara Kalesini gezip Beypazarına gittikten sonra AB destekli projelerin izini sürüyor. Rotasını Erasmus+ öğrencileri için Kanarya Adalarının Las Palmas şehrine çevirip Ankaralı öğrenci grubunun tanıtım projesine katılıyor. Las Palması karış karış gezen Vatanartıran, son olarak Maspalomas çölünü ve ziyaretçilerin eserlere dokunmasına izin verildiği dünyanın tek bilim müzesini ziyaret etmeyi de ihmal etmiyor. Avrupadan Anadoluya, 22 Aralık Pazar 09.15te NTVde.
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