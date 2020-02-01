''Aşk Tesadüfleri Sever 2'' ekibi NTV'de... (Gece Gündüz 31 Ocak 2020)
İlk filmden 9 yıl sonra çekilen “Aşk Tesadüfleri Sever 2” bugün vizyona giriyor. Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz üstleniyor. ''Aşk Tesadüfleri Sever 2'' filminin ekibi NTV'de 31 Ocak Perşembe 17.30'da Gece Gündüz'de Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlayacak.
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