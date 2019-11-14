Aslı Tandoğan ve Emre Karayel Gece Gündüz'de! (13 Kasım 2019)
Açtığı sosyal medya hesabı vesilesiyle okul döneminden arkadaşı Lilyan ile hayatı yeniden kesişen müzik yapımcısı Nesim ile Lilyan'ın aşk hikâyesini anlatan "Söz Vermiştin", 15 Kasım'da vizyona giriyor. Filmin başrol oyuncuları Aslı Tandoğan ve Emre Karayel, 13 Kasım Çarşamba 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'e konuk oluyor.
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