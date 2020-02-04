Ay'a gidecek ilk milyarder fikrini değiştirdi (Tekno Hayat 3 Şubat 2020)
İnternetsiz haberleşme imkanı, Snapchat CEO’sundan açıklama, NASA uzay oteli için kolları sıvadı, Ay’a gidecek ilk milyarder fikrini değiştirdi, İngiliz hükümeti Huawei için kararını verdi. Bu haberler ve daha fazlası Buse Yıldırım'ın sunduğu Tekno Hayat’ta.
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