Ayrıcalıklı Rotalar/İzmir 2 Kasım 2019

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor. Ayrıcalıklı Rotalar, her Cumartesi 21.15’te NTV’de.

Ayrıcalıklı Rotalar bu hafta; tarih boyunca birçok önemli olaya tanıklık etmiş İzmir’e gidiyor. Yapılan kazılarda geçmişi 3 bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen eski İzmir'e ilk Kadifekale’den gezmeye başlanıyor. Saffet Emre Tonguç, Romalılar'a ait hamamları görmek için Agora'ya, kentin eşsiz yapılarından ve gün batımının en güzel izlenebildiği mekânlardan biri olan Dario Moreno Sokağı’ndaki Asansör denilen bölgeye, Hisar Camii, Algazi Sinagog’u ve Aziz Polycarpe Kilisesi’ne gidiyor. Tonguç, ayrıca İzmir'e gelip de Konak Atatürk Meydanı’nın merkezindeki 1901 yılından kalma Saat Kulesi'ni görmeyi de ihmal etmiyor.

Ayrıcalıklı Rotalar, 2 Kasım Cumartesi 21.15’te NTV’de.