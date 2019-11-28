Ayrıcalıklı Rotalar/Mauritius 23 Kasım 2019

Profesyonel rehber, tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, Türkiye ve dünyanın ayrıcalıklı noktalarını keşfetmek için yeniden yola çıkıyor. Ayrıcalıklı Rotalar, her Cumartesi 21.15'te NTV'de. Ayrıcalıklı Rotalar'da bu hafta; Madagaskar'ın doğusunda, Hint Okyanusu'nun ortasında küçük bir ada ülkesi olan ve çoğu insan tarafından hala keşfedilmemiş bir cennet; Mauritius var. Hindistan ile yapılan ticaret yolunun üzerinde olması ve stratejik konumu nedeniyle bir dönem Mauritius'a "Hint Okyanusu'nun anahtarı ve yıldızı" adı verilmiş. Adaya ilk adımınızı attığınız anda Hindistan'a geldiğinizi; müziğini dinlediğinizde ya da danslarından bazılarını izlediğinizde, Afrika'nın tam ortasına düştüğünüzü; şık otellerinin mutfağında leziz yemekleri tadarken ise bir Fransız restoranında olduğunuzu sanacaksınız. Hintlilerce kutsal sayılan, deniz seviyesinden yaklaşık 550 metre yükseklikte bulunan krater gölü Grand Bassin, Ramgoolam Botanik Bahçesi, okyanusun altında dev bir şelale varmış izlenimi yaratan Le Morne Brabant ve başkent Port Louis'in sokakları görülmeye değer... Ayrıcalıklı Rotalar, 23 Kasım Cumartesi 21.15’te NTV’de.
NTV 28.11.2019 - 15:58| Son Güncelleme : 29.11.2019 - 12:25
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