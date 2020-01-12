Bağışıklık sistemi hakkında her şey ... Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 11 Ocak 2020
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı “Yaşasın Hayat”ta bu hafta gündem, “Bağışıklık sistemi hakkında her şey”... Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Bağışıklık sistemi nedir?”, “Neden zayıflar, nasıl güçlenir?”, “En iyi bağışıklık destekleri nelerdir?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” 19.15’te NTV’de.
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