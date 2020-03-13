Bakkal Kanber Bozan'ın hikayesi... (İyi Hikayeler 7 Mart 2020)
Umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan “İyi Hikayeler”, Nef Vakfı ile birlikte NTV’de ekrana geliyor. “İyilikler daha da büyüsün, yayılsın ve hepimize dokunsun” mottosuyla başlayacak bu iyilik hareketi, farkındalığın artması ve iyiliklerin çoğalmasını hedefliyor. İzleyicilerin de desteğiyle ekrana gelecek İyi Hikayeler’de; Anadolu’nun dört bir köşesinde yapılan iyilikler ve kahramanları tüm Türkiye’ye duyurulacak. İzleyiciler kendilerine yapılan iyilikleri, e-posta yoluyla gönderebilecek ya da Twitter ve Instagram’dan İyi Hikayeler’i takip ederek #iyihikayeler etiketiyle paylaşımda bulunabilecek. İyi Hikayeler’in bu haftaki bölümünde; Küçük bir dükkandan kocaman bir dünya yaratmayı başarmış Bakkal Kanber Bozan, “Köy okulları ücretsiz traş projesi” ile minik yüreklere dokunan Berber Bayram Baysal ve sesi ile karanlığı aydınlatan, görme engellilere kitap okuyan Asuman Ünal’ın hikayeleri ekrana gelecek. İyi Hikayeler, Berfu Güven’in sunumu ve Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur’un yorumlarıyla 28 Şubat Cuma 21.10’da NTV’de.
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NTV 13.03.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 13.03.2020 - 17:53
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