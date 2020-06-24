Bankalara yapılandırma çağrısı (Geri Sayım 24 Haziran 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu NoorCM Kurumsal İletişim Müdürü Ahmet Ulahan'dı. Uluhan, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını, Merkez Bankası'nın faiz beklentisini, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.

NTV 24.06.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 10:32

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