Banksy Filistin'de ortaya çıktı ... (Dünyanın Haberi 23 Aralık 2019)
İran'da geçtiğimiz ay yaşanan protestolar kanlı bir şekilde bastırıldı. İddia, uluslararası haber ajanslarına ait. Sokak gösterilerinde ölenlerin sayısı hakkında uluslararası ajanslar olağanüstü rakamlar aktarıyor. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Devrim Muhafızlarına "protestoları durdurun" çağrısı, vahim manzarayı daha da kötüleştirmiş. Gizemli grafitti sanatçısı Banksy'nin son eserinin adresi; Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti... Banksy Noel arifesinde çarpıcı bir esere imza attı. "Parkur" dünyada bilinen ama ülkemizde çok da yaygın olmayan bir spor. Bu sporu Türkiye'de yapan az sayıda kadın sporculardan biriyle NTV Dış Haberler Editörü Ömer Faruk Şahin’in yaptığı özel röportaj da “Dünyanın Haberi”nde.
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