Baroların Ankara yürüyüşü (Siyasi İşler 23 Haziran 2020)
Siyasi İşler'de Ahmed Arpat, konukları Okan Müderrisoğlu, Burhanettin Duran ve Ahmet Kasım Han ile baroların Ankara yürüyüşünü, baro düzenlemesi tartışmasını, AYM'nin Selahattin Demirtaş kararını, MHP Lideri Bahçeli'nin Mümtazer Türköne çağrısını ve Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının onanmasını masaya yatırıyor.
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NTV 24.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 24.06.2020 - 09:33
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