"Bayi Toplantısı" Gece Gündüz'de (18 Şubat 2020)

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı ve başrolü Onur Buldu, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin'le paylaştığı "Bayi Toplantısı" filmi 21 Şubat'ta vizyona giriyor. Filmin ekibi gala heyecanını 18 Şubat Salı 17.35'te Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de paylaşıyor.
NTV 19.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 19.02.2020 - 09:22
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