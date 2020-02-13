''Bayi Toplantısı'' vizyona giriyor... (Gece Gündüz 12 Şubat 2020)
Bayi Toplantısı filminde, İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Onur Buldu, Büşra Pekin gibi isimlerin rol aldığı filmde ayrıca Safa Sarı, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış, Gamze Karaduman, Deniz Hamzaoğlu gibi isimler boy gösteriyor. Bayi Toplantısı ekibi NTV'de Gülay Afşar'ın sorularını Gece Gündüz'de yanıtladı.
NTV 12.02.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 11:38
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