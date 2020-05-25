Bayram reçetesi ''Zerdeçal hakkında her şey'' (Yaşasın Hayat 25 Mayıs 2020)

Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı 'Yaşasın Hayat'ta bu hafta sağlık gündeminde "zerdeçal hakkında her şey" konuşuluyor. Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "Zerdeçal neden bu kadar gözde? Zerdeçalın sağlığa faydaları neler? Zerdeçalı nasıl tüketmeli?" sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” Pazartesi 11.15’te NTV’de.

NTV 25.05.2020 - 13:05 | Son Güncelleme : 25.05.2020 - 13:22

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