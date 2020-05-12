Bazı ürünlere ek gümrük vergisi (Geri Sayım 12 Mayıs 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen'di. Gökşen, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, kamu bankalarının sermayelerinin artırılmasını, bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesini, Şubat ayı işsizlik verilerini, döviz ve altındaki son durumu konuşuyor.

NTV 12.05.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 10:48

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