Bazı ürünlere ek gümrük vergisi (Geri Sayım 12 Mayıs 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen'di. Gökşen, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, kamu bankalarının sermayelerinin artırılmasını, bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesini, Şubat ayı işsizlik verilerini, döviz ve altındaki son durumu konuşuyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 12.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 12.05.2020 - 10:48
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.