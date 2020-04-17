BDDK'dan ''sermaye yeterlilik'' düzenlemesi (Geri Sayım 17 Nisan 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Melda Yücel Kocaalp'in konuğu Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ege Yazgan'dı. Yazgan, BDDK'nın yeni düzenlemesini, altındaki yükselişi ve ekonomideki virüs etkisini değerlendirdi.
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NTV 17.04.2020 - 11:47| Son Güncelleme : 17.04.2020 - 12:06
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