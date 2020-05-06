BDDK'dan yeni düzenleme (Geri Sayım 6 Mayıs 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu'ydu. Yeşiloğlu, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, BDDK'dan yeni düzenlemeyi, döviz ve altındaki son durumu konuşuyor.
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NTV 06.05.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 06.05.2020 - 11:08
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