BDDK'dan yeni düzenleme (Geri Sayım 6 Mayıs 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu'ydu. Yeşiloğlu, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, BDDK'dan yeni düzenlemeyi, döviz ve altındaki son durumu konuşuyor.

NTV 06.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 11:08

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