Bel fıtığında en yeni tedavi yöntemleri neler? (eN Sağlıklı Sohbetler 22 Aralık 2019)
Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya, Üroonkoloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile birlikte konunun uzmanlarıyla eN Sağlıklı Sohbetler'de tartışıyor. "Bel fıtığının nedenleri neler?", "En yeni tedavi yöntemleri neler?" Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları merak edilen soruları yanıtlayacak. En Sağlıklı Sohbetler, 22 Aralık Pazar 19.10'da NTV'de.
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