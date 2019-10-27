Bellek dostu besinler neler? ... Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 26 Ekim 2019
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı “Yaşasın Hayat”ta bu hafta gündem, “Bellek dostu besinler”... Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Güçlü bir bellek için ne yapmalı?”, “Bellek dostu besinler nelerdir?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” 19.15’te NTV’de.
NTV 27.10.2019 - 09:43| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 17:14
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