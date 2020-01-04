Benim Sanatım (Komet) 4 Ocak 2020

Komet; ressam, şair ve düşünür... Çağdaş Türk sanatının en önemli isimlerinden biri olan sanatçı, 60 yılı geride bıraktığı uzun sanat yolculuğunun hikayesini Benim Sanatım programına anlatacak. Zuhal Demirarslan'ın hazırlayıp sunduğu Benim Sanatım, Komet bölümüyle 4 Ocak Cumartesi 11.20'de NTV'de...
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