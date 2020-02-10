Beyin tümörleri nasıl tedavi ediliyor? (eN Sağlıklı Sohbetler 9 Şubat 2020)
Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya, Üroonkoloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile birlikte konunun uzmanlarıyla MarlinPlus yapımcılığında hazırlanan eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor. Beyin tümörleri nasıl tedavi ediliyor?Gamma Knife radyocerrahisi hangi alanlarda kullanılıyor? Nöroşirürji – Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Selçuk Peker merak edilen soruları yanıtlayacak. En Sağlıklı Sohbetler, 9 Şubat Pazar 19.10’da NTV’de.
NTV 09.02.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 09:10
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